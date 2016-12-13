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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Вулверхэмптон
Кардифф - Вулверхэмптон: обзор матча 13 декабря 2016
Кардифф
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
68'
М. Коннолли
86'
Э. Пилкингтон
2'
М. Доэрти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Вулверхэмптон
Замена
Д. Роллс
️️️️
П. Уиттингем
88'
ГОЛ! 2:1!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
К. Зохоре
86'
Желтая карточка
П. Уиттингем
78'
76'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
ГОЛ! 1:1!
М. Коннолли
Пас отдал
П. Уиттингем
68'
66'
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
И. Кавалейру
58'
Желтая карточка
Р. Сайсс
45'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Э. Кошта
Замена
К. Нун
️️️️
Л. Иммерс
45'
Замена
К. Зохоре
️️️️
К. Ричардсон
45'
Желтая карточка
Л. Пелтье
16'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Доэрти
Пас отдал
И. Кавалейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вулверхэмптон
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
8
Иван Кавалейру
ЛФ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Элдер Кошта
РФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Вулверхэмптон
27
Джон Флэтт
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-2-4-1
13
Амос
21
Пелтье
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
15
Ричардсон
16
Коннолли
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
30
Хойлетт
10
Иммерс
3-2-2-3
23
Батт
19
Стирмен
29
Сайсс
2
Йорфа
2
Доэрти
16
Эдвардс
6
Сэйвилл
11
Кошта
12
Дико
8
Иван Кавалейру
10
Иммерс
12
Нун
12
Нун
10
Иммерс
7
Уиттингем
32
Роллс
32
Роллс
7
Уиттингем
15
Ричардсон
7
Зохоре
7
Зохоре
15
Ричардсон
11
Кошта
18
Тейшейра
18
Тейшейра
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
25
Энобахаре
25
Энобахаре
8
Иван Кавалейру
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
Остались в запасе
Кардифф
Вулверхэмптон
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
27
Джон Флэтт
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
27
Джон Флэтт
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Кардифф - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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