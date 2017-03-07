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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Кардифф
Блэкберн - Кардифф: обзор матча 07 марта 2017
Блэкберн
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
90'
Д. Уильямс
38'
К. Зохоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Кардифф
90'
+3
Желтая карточка
Д. Беннетт
ГОЛ! 1:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
К. Мэхони
90'
82'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
К. Зохоре
76'
Замена
К. Нун
️️️️
Д. Хойлетт
70'
Замена
Д. Джон
️️️️
К. Харрис
Замена
Х. Акпан
️️️️
Д. Гатри
66'
Замена
Д. Грэм
️️️️
С. Галлахер
57'
Замена
К. Мэхони
️️️️
К. Конвэй
55'
45'
+1
Желтая карточка
К. Харрис
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Зохоре
Пас отдал
Д. Хойлетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ОП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
40
Кадим Харрис
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Кардифф
28
Деклан Джон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
3-1-3-3
23
Стил
4
Малгрю
33
Уильямс
24
Ньямб
16
Лоу
26
Ленихэн
23
Гатри
24
Фини
32
Конвэй
20
Галлахер
11
Эмнес
4-1-4-1
1
МакГрегор
12
Беннетт
14
Бамба
6
Ричардс
23
Моррисон
45
Халфорд
40
Харрис
7
Уиттингем
30
Хойлетт
32
Роллс
7
Зохоре
32
Конвэй
11
Мэхони
11
Мэхони
32
Конвэй
23
Гатри
21
Акпан
21
Акпан
23
Гатри
20
Галлахер
12
Грэм
12
Грэм
20
Галлахер
40
Харрис
28
Джон
28
Джон
40
Харрис
30
Хойлетт
12
Нун
12
Нун
30
Хойлетт
7
Зохоре
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
7
Зохоре
Остались в запасе
Блэкберн
Кардифф
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
9
Марк Харрис
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Блэкберн - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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