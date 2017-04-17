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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ноттингем Форест
Кардифф - Ноттингем Форест: обзор матча 17 апреля 2017
Кардифф
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
70'
А. Гуннарссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ноттингем Форест
Замена
Г. Халфорд
️️️️
П. Уиттингем
86'
81'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Д. Пинильос
Замена
Д. Роллс
️️️️
Э. Пилкингтон
77'
76'
Замена
З. Клоу
️️️️
Б. Бреретон
75'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Уорд
ГОЛ! 1:0!
А. Гуннарссон
70'
Замена
Д. Ричардс
️️️️
Л. Пелтье
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Крис Коэн
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Кардифф
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-5-1
1
МакГрегор
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
12
Беннетт
23
Моррисон
40
Харрис
13
Пилкингтон
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
30
Хойлетт
7
Зохоре
4-3-2-1
13
Смит
15
Пинильос
6
Уорролл
13
Фокс
2
Личай
8
Коэн
8
Воган
23
Осборн
29
Карайол
22
Бреретон
16
Уорд
7
Уиттингем
45
Халфорд
45
Халфорд
7
Уиттингем
21
Пелтье
6
Ричардс
6
Ричардс
21
Пелтье
13
Пилкингтон
32
Роллс
32
Роллс
13
Пилкингтон
16
Уорд
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Уорд
22
Бреретон
20
Клоу
20
Клоу
22
Бреретон
15
Пинильос
27
Веллиос
27
Веллиос
15
Пинильос
Остались в запасе
Кардифф
Ноттингем Форест
9
Марк Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
25
Димитар Евтимов
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Марк Уорбертон
Статистика матча Кардифф - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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