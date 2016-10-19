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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 19 октября 2016
Кардифф
19.10.2016, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
9'
П. Уиттингем
55'
Д. Пудил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
С. О'Кифи
️️️️
П. Уиттингем
85'
75'
Замена
У. Бакли
️️️️
Р. Уоллес
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. Ламберт
62'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
К. Нун
62'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пудил
Пас отдал
Г. Хупер
45'
Желтая карточка
К. Ли
45'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
Ш. Моррисон
39'
33'
Замена
К. Доусон
️️️️
К. Вествуд
ГОЛ! 1:0!
П. Уиттингем
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-5-1
13
Амос
14
Бамба
21
Пелтье
12
Беннетт
23
Моррисон
5
Гуннарссон
30
Хойлетт
7
Уиттингем
32
Роллс
12
Нун
17
Ламберт
4-1-4-1
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
5
Хатчинсон
3
Рич
20
Ли
23
Уоллес
3
Джонс
2
Палмер
22
Абди
88
Хупер
12
Нун
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
12
Нун
7
Уиттингем
7
О'Кифи
7
О'Кифи
7
Уиттингем
17
Ламберт
27
Шамах
27
Шамах
17
Ламберт
27
Вествуд
25
Доусон
25
Доусон
27
Вествуд
23
Уоллес
11
Бакли
11
Бакли
23
Уоллес
22
Абди
45
Форестьери
45
Форестьери
22
Абди
Остались в запасе
Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
32
Джек Хант
ПЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Кардифф - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Кардифф Сити
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