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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Кардифф
Уиган Атлетик - Кардифф: обзор матча 22 апреля 2017
Уиган Атлетик
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Кардифф
87'
Желтая карточка
Г. Халфорд
85'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
К. Харрис
Замена
А. Брюс
️️️️
Д. Перкинс
80'
Замена
Р. Колклоу
️️️️
Д. Хансон
58'
57'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
М. Харрис
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Г. Обертан
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Райан Танниклифф
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
Главный тренер
Нил Уорнок
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
Кардифф
45
Грег Халфорд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Гилкс
3
Уорнок
20
Морган
32
Бурк
33
Берн
16
МакДональд
8
Танниклифф
6
Хансон
32
Обертан
24
Якобс
4
Перкинс
4-1-5
13
Амос
12
Беннетт
23
Моррисон
5
Экюэль-Манга
16
Коннолли
5
Гуннарссон
12
Нун
32
Роллс
13
Пилкингтон
40
Харрис
9
Харрис
4
Перкинс
4
Брюс
4
Брюс
4
Перкинс
6
Хансон
27
Колклоу
27
Колклоу
6
Хансон
32
Обертан
25
Пауэлл
25
Пауэлл
32
Обертан
40
Харрис
45
Халфорд
45
Халфорд
40
Харрис
9
Харрис
17
Ламберт
17
Ламберт
9
Харрис
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Кардифф
22
Юсси Яскилайнен
ВР
8
Сэм Морси
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
Главный тренер
Уоррен Джойс
21
Ли Пелтье
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
8
Сэм Морси
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
Остались в запасе
21
Ли Пелтье
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Уиган Атлетик - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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