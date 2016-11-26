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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Кардифф
Астон Вилла - Кардифф: обзор матча 26 ноября 2016
Астон Вилла
26.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 1
Завершен
Кардифф
24'
А. Адома
39'
Д. Коджиа
89'
Р. Жестеде (П)
28'
Р. Ламберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Кардифф
89'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Жестеде
89'
Желтая карточка
Р. Жестеде
86'
84'
Вторая желтая
Л. Пелтье
81'
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Д. Роллс
78'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Адома
75'
74'
Замена
Ф. Гунонгбе
️️️️
Р. Ламберт
74'
Замена
К. Нун
️️️️
Э. Пилкингтон
71'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
65'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Ж. Айю
63'
Желтая карточка
Ж. Амави
59'
Замена
Т. Элфик
️️️️
Н. Бэйкер
45'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Адома
39'
34'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ламберт
Пас отдал
А. Гуннарссон
ГОЛ! 1:0!
А. Адома
Пас отдал
Ж. Амави
24'
17'
Желтая карточка
Р. Ламберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
4-1-2-1-2
95
Голлини
23
Амави
17
Честер
17
Бэйкер
21
Хаттон
8
Вествуд
37
Адома
15
Йединак
10
Грилиш
26
Коджиа
10
Айю
4-5-1
13
Амос
12
Беннетт
23
Моррисон
14
Бамба
21
Пелтье
13
Пилкингтон
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
32
Роллс
7
Уиттингем
17
Ламберт
17
Бэйкер
4
Элфик
4
Элфик
17
Бэйкер
10
Айю
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
10
Айю
37
Адома
39
Жестеде
39
Жестеде
37
Адома
32
Роллс
15
Ричардсон
15
Ричардсон
32
Роллс
13
Пилкингтон
12
Нун
12
Нун
13
Пилкингтон
17
Ламберт
9
Гунонгбе
9
Гунонгбе
17
Ламберт
Остались в запасе
Астон Вилла
Кардифф
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
13
Бен Уилсон
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Астон Вилла - Кардифф
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
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