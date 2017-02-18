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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ротерхэм
Кардифф - Ротерхэм: обзор матча 18 февраля 2017
Кардифф
18.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
5 : 0
Завершен
Ротерхэм
11'
К. Харрис
45'
Д. Хойлетт
49'
К. Нун
54'
К. Зохоре
83'
К. Зохоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Ротерхэм
ГОЛ! 5:0!
К. Зохоре
83'
81'
Желтая карточка
А. Белаид
Замена
Д. Джон
️️️️
К. Харрис
80'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
К. Нун
72'
63'
Желтая карточка
Э. Форд
59'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Блэксток
ГОЛ! 4:0!
К. Зохоре
54'
ГОЛ! 3:0!
К. Нун
49'
45'
Замена
Э. Форд
️️️️
Д. Мэтток
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Р. Хили
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хойлетт
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Харрис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЛП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
3
Джо Мэтток
ЛП
21
Ричард Смолвуд
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Кардифф
45
Грег Халфорд
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-4-2
1
МакГрегор
14
Бамба
6
Ричардс
16
Коннолли
23
Моррисон
40
Харрис
32
Роллс
5
Гуннарссон
12
Нун
9
Хили
7
Зохоре
2-1-4-1
12
О'Доннелл
12
Келли
6
Вуд
21
Смолвуд
28
Тейлор
6
Волкс
11
Ньюэлл
3
Мэтток
20
Блэксток
40
Харрис
28
Джон
28
Джон
40
Харрис
12
Нун
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
12
Нун
9
Хили
30
Хойлетт
30
Хойлетт
9
Хили
20
Блэксток
12
Йетс
12
Йетс
20
Блэксток
3
Мэтток
7
Форд
7
Форд
3
Мэтток
Остались в запасе
Кардифф
Ротерхэм
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Кардифф - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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