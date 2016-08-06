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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Кардифф
Бирмингем Сити - Кардифф: обзор матча 06 августа 2016
Бирмингем Сити
06.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Кардифф
Замена
Р. Теше
️️️️
Д. Дэвис
85'
82'
Замена
К. Нун
️️️️
Д. Роллс
82'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
Э. Пилкингтон
71'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Ф. Гунонгбе
Замена
Р. Браун
️️️️
Д. Коттерилл
71'
Замена
Д. Сторер
️️️️
Д. Фаббрини
70'
Желтая карточка
Д. Дэвис
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
31
Диего Фаббрини
АП
25
Стефен Глисон
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
9
Джек Сторер
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-3-1-2
29
Кушчак
5
Шоттон
5
Моррисон
23
Спектор
17
Гроундс
16
Дэвис
19
Магома
25
Глисон
31
Фаббрини
11
Коттерилл
8
Дональдсон
3-2-3-2
1
Маршалл
21
Пелтье
16
Коннолли
28
Джон
5
Экюэль-Манга
6
Ричардс
13
Пилкингтон
32
Роллс
7
Уиттингем
10
Иммерс
9
Гунонгбе
31
Фаббрини
9
Сторер
9
Сторер
31
Фаббрини
11
Коттерилл
10
Браун
10
Браун
11
Коттерилл
16
Дэвис
8
Теше
8
Теше
16
Дэвис
32
Роллс
12
Нун
12
Нун
32
Роллс
13
Пилкингтон
7
О'Кифи
7
О'Кифи
13
Пилкингтон
9
Гунонгбе
7
Зохоре
7
Зохоре
9
Гунонгбе
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Кардифф
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
21
Саймон Мур
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Пол Троллоп
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Пол Троллоп
Статистика матча Бирмингем Сити - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
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Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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