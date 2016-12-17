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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Барнсли
Кардифф - Барнсли: обзор матча 17 декабря 2016
Кардифф
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
3 : 4
Завершен
Барнсли
2'
Ш. Моррисон
78'
П. Уиттингем
89'
Э. Пилкингтон
18'
С. Уиннелл
31'
С. Уиннелл
42'
Д. Сковен
90+5'
Р. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Барнсли
90'
+5
ГОЛ! 3:4!
Р. Уильямс
Пас отдал
М. Уоткинс
90'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Т. Брэдшоу
ГОЛ! 3:3!
Э. Пилкингтон
Пас отдал
Ш. Моррисон
89'
87'
Желтая карточка
А. МакДональд
ГОЛ! 2:3!
П. Уиттингем
78'
77'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Р. Кент
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Хойлетт
75'
Замена
К. Харрис
️️️️
К. Нун
63'
58'
Желтая карточка
С. Уиннелл
52'
Желтая карточка
А. Дэвис
Желтая карточка
К. Нун
44'
42'
ГОЛ! 1:3!
Д. Сковен
41'
Желтая карточка
Э. Идом
31'
ГОЛ! 1:2!
С. Уиннелл
Пас отдал
С. Морси
18'
ГОЛ! 1:1!
С. Уиннелл
Пас отдал
К. Хурихейн
ГОЛ! 1:0!
Ш. Моррисон
Пас отдал
П. Уиттингем
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
4
Джош Сковен
ПП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
16
Каллум Эванс
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-5-1
13
Амос
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
21
Пелтье
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
7
Уиттингем
12
Нун
7
Зохоре
4-3-1-2
17
Дэвис
4
Робертс
17
Идом
14
Бри
5
МакДональд
4
Сковен
8
Морси
14
Хурихейн
77
Кент
9
Брэдшоу
11
Уиннелл
12
Нун
40
Харрис
40
Харрис
12
Нун
30
Хойлетт
17
Ламберт
17
Ламберт
30
Хойлетт
9
Брэдшоу
7
Уильямс
7
Уильямс
9
Брэдшоу
77
Кент
23
Уоткинс
23
Уоткинс
77
Кент
Остались в запасе
Кардифф
Барнсли
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Кардифф - Барнсли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Кардифф Сити
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