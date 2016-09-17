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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лидс
Кардифф - Лидс: обзор матча 17 сентября 2016
Кардифф
17.09.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 2
Завершен
Лидс
62'
К. Вуд (П)
83'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Лидс
90'
+2
Замена
М. Антонссон
️️️️
К. Вуд
89'
Замена
К. Филлипс
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Л. Иммерс
️️️️
Э. Пилкингтон
88'
Замена
Ф. Гунонгбе
️️️️
М. Коннолли
83'
83'
ГОЛ! 0:2!
П. Эрнандес
71'
Замена
К. Руф
️️️️
С. Даллас
Замена
К. Харрис
️️️️
Д. Роллс
70'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вуд
55'
Желтая карточка
С. Даллас
42'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
27'
Желтая карточка
Х. Сако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ПП
13
Энтони Пилкингтон
ЛФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
12
Крэйг Нун
РФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Роналду Виейра
ПП
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-3-3
13
Амос
21
Пелтье
23
Моррисон
16
Коннолли
6
Ричардс
32
Роллс
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
13
Пилкингтон
17
Ламберт
12
Нун
3-2-2-1-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
15
Даллас
12
Эйлинг
14
Виейра
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
32
Роллс
40
Харрис
40
Харрис
32
Роллс
13
Пилкингтон
10
Иммерс
10
Иммерс
13
Пилкингтон
16
Коннолли
9
Гунонгбе
9
Гунонгбе
16
Коннолли
15
Даллас
7
Руф
7
Руф
15
Даллас
19
Эрнандес
27
Филлипс
27
Филлипс
19
Эрнандес
9
Вуд
23
Антонссон
23
Антонссон
9
Вуд
Остались в запасе
Кардифф
Лидс
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
Главный тренер
Пол Троллоп
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
44
Эмир Хьюс
ЦП
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Пол Троллоп
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Кардифф - Лидс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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