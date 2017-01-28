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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Кардифф
Рединг - Кардифф: обзор матча 28 января 2017
Рединг
28.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
42'
Д. Свифт
60'
Я. Керморган
45'
Д. Роллс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Кардифф
89'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
Д. Роллс
77'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Г. Халфорд
Замена
Д. Обита
️️️️
Р. Беренс
77'
66'
Замена
К. Харрис
️️️️
К. Зохоре
ГОЛ! 2:1!
Я. Керморган
60'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Свифт
55'
Желтая карточка
Л. Мур
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Роллс
ГОЛ! 1:0!
Д. Свифт
Пас отдал
Г. МакКлири
42'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Д. ван ден Берг
41'
8'
Желтая карточка
С. Бамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЛП
8
Джон Свифт
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЛП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
АП
21
Ли Пелтье
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Кардифф
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
2-5-2-1
26
Аль-Хабси
26
Мур
5
МакШейн
2
Гантер
7
Беренс
4
Келли
19
Уильямс
12
МакКлири
8
Свифт
8
ван ден Берг
29
Керморган
3-4-1-2
1
МакГрегор
23
Моррисон
45
Халфорд
14
Бамба
21
Пелтье
32
Роллс
5
Гуннарссон
6
Ричардс
30
Хойлетт
9
Хили
7
Зохоре
8
ван ден Берг
6
Блэкетт
6
Блэкетт
8
ван ден Берг
7
Беренс
21
Обита
21
Обита
7
Беренс
8
Свифт
4
Эванс
4
Эванс
8
Свифт
45
Халфорд
10
Кеннеди
10
Кеннеди
45
Халфорд
32
Роллс
7
Уиттингем
7
Уиттингем
32
Роллс
7
Зохоре
40
Харрис
40
Харрис
7
Зохоре
Остались в запасе
Рединг
Кардифф
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Рединг - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Мадейски
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