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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 августа 2016
Кардифф
14.08.2016, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
76'
С. Колкер
85'
Т. Чери (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Роллс
90'
90'
Замена
Д. Перч
️️️️
С. Полтер
90'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Т. Чери
86'
Желтая карточка
К. Хенри
85'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Чери
Замена
К. Нун
️️️️
Д. Ричардс
77'
76'
ГОЛ! 0:1!
С. Колкер
Пас отдал
Д. Бидуэлл
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Л. Иммерс
75'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Ф. Гунонгбе
75'
61'
Желтая карточка
М. Луонго
22'
Желтая карточка
Т. Чери
9'
Желтая карточка
Н. Онуоха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЛП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
АП
6
Джаз Ричардс
ПП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
7
Бен Глэдвин
АП
20
Карл Хенри
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-4-1-2
1
Маршалл
21
Пелтье
5
Экюэль-Манга
16
Коннолли
28
Джон
13
Пилкингтон
32
Роллс
6
Ричардс
7
Уиттингем
10
Иммерс
9
Гунонгбе
4-3-2-1
12
Смитис
5
Онуоха
24
Холл
29
Колкер
21
Бидуэлл
20
Хенри
21
Луонго
24
Кузинс
9
Чери
7
Глэдвин
91
Полтер
6
Ричардс
12
Нун
12
Нун
6
Ричардс
10
Иммерс
44
Хьюс
44
Хьюс
10
Иммерс
9
Гунонгбе
7
Зохоре
7
Зохоре
9
Гунонгбе
91
Полтер
24
Перч
24
Перч
91
Полтер
9
Чери
14
Вашингтон
14
Вашингтон
9
Чери
Остались в запасе
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
21
Саймон Мур
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Главный тренер
Пол Троллоп
42
Коул Кпекава
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
Остались в запасе
42
Коул Кпекава
ЦЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Кардифф Сити
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