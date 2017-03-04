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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф: обзор матча 04 марта 2017
Куинз Парк Рейнджерс
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
62'
Й. Нгбакото
83'
Д. Ричардс (АГ)
45'
С. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
90'
Замена
Г. Халфорд
️️️️
А. Гуннарссон
Желтая карточка
Д. Перч
88'
86'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
М. Коннолли
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Ричардс
83'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Д. Макки
81'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
М. Луонго
76'
72'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
К. Нун
66'
Желтая карточка
Ш. Моррисон
ГОЛ! 1:1!
Й. Нгбакото
Пас отдал
Д. Макки
62'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Ш. Госс
58'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Бамба
Пас отдал
К. Нун
Желтая карточка
М. Луонго
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
24
Джеймс Перч
ПП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Кардифф
1
Аллан МакГрегор
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
12
Крэйг Нун
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Кардифф
12
Джо Беннетт
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-4-2
12
Смитис
21
Бидуэлл
5
Онуоха
6
Линч
24
Холл
16
Госс
12
Макки
21
Луонго
24
Перч
14
Вашингтон
17
Смит
4-5-1
1
МакГрегор
23
Моррисон
6
Ричардс
16
Коннолли
14
Бамба
12
Нун
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
32
Роллс
40
Харрис
7
Зохоре
12
Макки
22
Вшолек
22
Вшолек
12
Макки
16
Госс
7
Нгбакото
7
Нгбакото
16
Госс
21
Луонго
11
Моррисон
11
Моррисон
21
Луонго
16
Коннолли
12
Беннетт
12
Беннетт
16
Коннолли
5
Гуннарссон
45
Халфорд
45
Халфорд
5
Гуннарссон
12
Нун
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
12
Нун
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
9
Марк Харрис
ЦП
28
Деклан Джон
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
28
Деклан Джон
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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