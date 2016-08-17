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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Блэкберн
Кардифф - Блэкберн: обзор матча 17 августа 2016
Кардифф
17.08.2016, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
14'
Ш. Даффи (АГ)
20'
Ш. Даффи (АГ)
77'
Д. Грэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Блэкберн
90'
Вторая желтая
Ш. Даффи
88'
Замена
Л. Фини
️️️️
Б. Маршалл
Замена
Э. Хьюс
️️️️
Л. Иммерс
88'
84'
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
Х. Акпан
77'
ГОЛ! 2:1!
Д. Грэм
Пас отдал
С. Галлахер
Замена
Ф. Гунонгбе
️️️️
Э. Пилкингтон
76'
71'
Желтая карточка
Х. Акпан
Желтая карточка
К. Харрис
66'
63'
Желтая карточка
Ш. Даффи
62'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Э. Стоукс
Замена
К. Харрис
️️️️
Л. Пелтье
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ш. Даффи
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Даффи
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
28
Деклан Джон
ЛП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Питер Уиттингем
АП
21
Ли Пелтье
ПП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
32
Стефен Хендри
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
29
Джек Бирн
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-5-1-1
1
Маршалл
5
Экюэль-Манга
16
Коннолли
23
Моррисон
28
Джон
13
Пилкингтон
5
Гуннарссон
32
Роллс
21
Пелтье
7
Уиттингем
10
Иммерс
3-1-3-2
23
Стил
3
Грир
25
Даффи
32
Хендри
16
Лоу
10
Маршалл
21
Акпан
29
Бирн
9
Стоукс
12
Грэм
21
Пелтье
40
Харрис
40
Харрис
21
Пелтье
10
Иммерс
44
Хьюс
44
Хьюс
10
Иммерс
13
Пилкингтон
9
Гунонгбе
9
Гунонгбе
13
Пилкингтон
21
Акпан
26
Ленихэн
26
Ленихэн
21
Акпан
10
Маршалл
24
Фини
24
Фини
10
Маршалл
9
Стоукс
20
Галлахер
20
Галлахер
9
Стоукс
Остались в запасе
Кардифф
Блэкберн
21
Саймон Мур
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Троллоп
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
Главный тренер
Пол Троллоп
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Кардифф - Блэкберн
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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