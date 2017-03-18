Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Росс МакКормак - статистика

Завершил карьеру
18 августа 1986 (40)
#44 | Нападающий
175 см
Шотландия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
20
3
1
4
0
Ноттингем Форест
6
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
18.03.2017
Дерби Каунти
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ноттингем Форест
2 : 3
07.03.2017
Брентфорд
64' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
04.03.2017
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
25.02.2017
Ноттингем Форест
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
18.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 58'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
3 : 2
14.02.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Норвич Сити
5 : 1
11.02.2017
Ноттингем Форест
56' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
14.01.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
1 : 0
02.01.2017
Астон Вилла
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Астон Вилла
1 : 1
29.12.2016
Лидс
49' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.12.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
18.12.2016
Астон Вилла
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
1 : 0
13.12.2016
Астон Вилла
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.12.2016
Уиган Атлетик
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 1
05.11.2016
Блэкберн
1' - 68'
62'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.10.2016
Астон Вилла
26' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.10.2016
Фулхэм
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Рединг
1 : 2
18.10.2016
Астон Вилла
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Астон Вилла
1 : 1
15.10.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
2 : 0
01.10.2016
Астон Вилла
45' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Барнсли
1 : 1
27.09.2016
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Астон Вилла
1 : 1
14.09.2016
Брентфорд
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
2 : 2
11.09.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
72'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
3 : 1
27.08.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
0 : 0
20.08.2016
Астон Вилла
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Астон Вилла
1 : 1
16.08.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
25'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Астон Вилла
3 : 0
13.08.2016
Ротерхэм
1' - 85'
45'
36'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
07.08.2016
Астон Вилла
1' - 77'
Главные новости
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
Вчера, 21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
Вчера, 21:21
3
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
Вчера, 20:58
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+