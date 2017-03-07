Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Брентфорд
Ноттингем Форест - Брентфорд: обзор матча 07 марта 2017
Ноттингем Форест
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 3
Завершен
Брентфорд
82'
Б. Бреретон
90'
З. Клоу
17'
Л. Вибе
55'
Л. Вибе
68'
Хота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Брентфорд
ГОЛ! 2:3!
З. Клоу
Пас отдал
Р. МакКормак
90'
87'
Замена
Р. Коул
️️️️
Н. Йеннарис
ГОЛ! 1:3!
Б. Бреретон
82'
76'
Замена
Д. Шайбу
️️️️
Хота
76'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Л. Вибе
68'
ГОЛ! 0:3!
Хота
Пас отдал
Л. Вибе
Желтая карточка
М. Кэш
66'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Д. Уорд
64'
63'
Желтая карточка
Р. Генри
Замена
З. Клоу
️️️️
И. Перейра
60'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Б. Ассомбалонга
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вибе
Пас отдал
С. Каньос
Желтая карточка
Д. Уорд
38'
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вибе
Пас отдал
Хота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
23
Бен Осборн
АП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Гари Бразил
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Хота
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
40
Рис Коул
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Смит
13
Фокс
6
Уорролл
15
Пинильос
2
Личай
2
Кэш
8
Воган
20
Перейра
23
Осборн
16
Уорд
27
Ассомбалонга
4-3-3
25
Бентли
2
Колен
6
Дин
15
Иган
3
Генри
23
Йеннарис
26
Вибе
18
Вудс
24
Хота
14
Сойерс
7
Каньос
27
Ассомбалонга
22
Бреретон
22
Бреретон
27
Ассомбалонга
20
Перейра
20
Клоу
20
Клоу
20
Перейра
16
Уорд
44
МакКормак
44
МакКормак
16
Уорд
23
Йеннарис
40
Коул
40
Коул
23
Йеннарис
26
Вибе
8
Джозефзун
8
Джозефзун
26
Вибе
24
Хота
20
Шайбу
20
Шайбу
24
Хота
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брентфорд
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Гари Бразил
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Гари Бразил
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ноттингем Форест - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Брентфорд
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+