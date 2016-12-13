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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Астон Вилла
Норвич Сити - Астон Вилла: обзор матча 13 декабря 2016
Норвич Сити
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
62'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Астон Вилла
Замена
К. Лафферти
️️️️
Н. Оливейра
88'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Д. Мерфи
82'
80'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Ж. Айю
Замена
А. Теттей
️️️️
Ю. Мулумбу
74'
73'
Замена
А. Адома
️️️️
Г. Агбонлахор
73'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Д. Грилиш
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
И. Пинту
62'
Желтая карточка
Р. Брэди
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
АП
21
Юссуф Мулумбу
ПП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЛФ
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Астон Вилла
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
4-3-2-1
26
Радди
13
Ольссон
12
Пинту
6
Беннетт
4
Бассонг
11
Брэди
18
Дорранс
21
Мулумбу
16
Хаусон
23
Мерфи
7
Оливейра
4-1-1-1-3
95
Голлини
21
Хаттон
4
Элфик
17
Честер
23
Амави
8
Вествуд
15
Йединак
10
Грилиш
11
Агбонлахор
10
Айю
26
Коджиа
21
Мулумбу
6
Теттей
6
Теттей
21
Мулумбу
7
Оливейра
9
Лафферти
9
Лафферти
7
Оливейра
23
Мерфи
14
Нейсмит
14
Нейсмит
23
Мерфи
11
Агбонлахор
37
Адома
37
Адома
11
Агбонлахор
10
Айю
39
Жестеде
39
Жестеде
10
Айю
10
Грилиш
44
МакКормак
44
МакКормак
10
Грилиш
Остались в запасе
Норвич Сити
Астон Вилла
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Остались в запасе
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Норвич Сити - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Кэрроу Роуд
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