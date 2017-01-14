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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 14 января 2017
Вулверхэмптон
14.01.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
15'
Д. Мэйсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
90'
+1
Замена
К. Дэвис
️️️️
М. Йединак
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
77'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Эдвардс
74'
67'
Замена
А. Грин
️️️️
А. Адома
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
И. Кавалейру
64'
60'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
А. Тшибола
43'
Желтая карточка
Л. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэйсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
20
Джо Мэйсон
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
11
Элдер Кошта
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
44
Росс МакКормак
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
4-2-1-3
1
Икеме
15
Коди
2
Доэрти
23
Батт
19
Стирмен
19
Прайс
16
Эдвардс
20
Мэйсон
12
Дико
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
4-4-2
26
Джонстон
21
Хаттон
4
Элфик
17
Честер
23
Амави
37
Адома
15
Йединак
36
Тшибола
10
Бакуна
11
Агбонлахор
44
МакКормак
16
Эдвардс
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Эдвардс
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
8
Иван Кавалейру
25
Энобахаре
25
Энобахаре
8
Иван Кавалейру
36
Тшибола
10
Грилиш
10
Грилиш
36
Тшибола
15
Йединак
9
Дэвис
9
Дэвис
15
Йединак
37
Адома
19
Грин
19
Грин
37
Адома
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
Главный тренер
Пол Ламберт
31
Марк Банн
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Мулинекс
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