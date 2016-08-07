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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла: обзор матча 07 августа 2016
Шеффилд Уэнсдэй
07.08.2016, воскресенье, 18:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
86'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
86'
Замена
А. Грин
️️️️
Л. Бакуна
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
86'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Д. Хант
84'
77'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. МакКормак
70'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Г. Гарднер
Замена
А. Нухиу
️️️️
Р. Уоллес
67'
66'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
45'
+5
Желтая карточка
Г. Гарднер
Желтая карточка
Т. Лис
45'
+4
Желтая карточка
Р. Уоллес
44'
41'
Желтая карточка
Т. Элфик
Желтая карточка
С. Хатчинсон
30'
Замена
Г. Хупер
️️️️
С. Флетчер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
23
Росс Уоллес
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ПП
44
Росс МакКормак
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
36
Пудил
5
Хатчинсон
12
Лис
32
Хант
20
Ли
23
Уоллес
10
Беннэн
22
Абди
45
Форестьери
26
Флетчер
4-1-2-3
95
Голлини
21
Хаттон
4
Элфик
17
Бэйкер
26
Сиссоко
8
Вествуд
10
Бакуна
20
Гарднер
39
Жестеде
10
Айю
44
МакКормак
32
Хант
2
Палмер
2
Палмер
32
Хант
26
Флетчер
88
Хупер
88
Хупер
26
Флетчер
23
Уоллес
9
Нухиу
9
Нухиу
23
Уоллес
20
Гарднер
36
Тшибола
36
Тшибола
20
Гарднер
44
МакКормак
10
Грилиш
10
Грилиш
44
МакКормак
10
Бакуна
19
Грин
19
Грин
10
Бакуна
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Астон Вилла
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Хиллсбро
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