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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Уиган Атлетик
Астон Вилла - Уиган Атлетик: обзор матча 10 декабря 2016
Астон Вилла
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
88'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Уиган Атлетик
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Д. Грилиш
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Ш. МакДональд
90'
Замена
У. Григг
️️️️
М. Якобс
90'
Замена
Д. Берн
️️️️
Д. Перкинс
ГОЛ! 1:0!
Д. Грилиш
88'
Желтая карточка
Д. Грилиш
86'
Желтая карточка
А. Хаттон
83'
79'
Желтая карточка
Д. Перкинс
Замена
Р. Жестеде
️️️️
А. Адома
73'
64'
Желтая карточка
Ж. Гомес
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Г. Гарднер
60'
45'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Р. Бурк
13'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Гари Гарднер
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
29
Люк Гарбатт
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Астон Вилла
26
Али Сиссоко
ЛЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Энди Келлетт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
4-3-1-2
95
Голлини
23
Амави
4
Элфик
21
Хаттон
17
Честер
37
Адома
15
Йединак
20
Гарднер
10
Грилиш
26
Коджиа
10
Айю
4-1-3-1-1
22
Яскилайнен
20
Морган
32
Бурк
23
Бакстон
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
13
Вилдсхут
29
Гарбатт
24
Якобс
4
Перкинс
10
Грилиш
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Грилиш
20
Гарднер
44
МакКормак
44
МакКормак
20
Гарднер
37
Адома
39
Жестеде
39
Жестеде
37
Адома
4
Перкинс
33
Берн
33
Берн
4
Перкинс
32
Бурк
16
Гомес
16
Гомес
32
Бурк
24
Якобс
28
Григг
28
Григг
24
Якобс
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиган Атлетик
26
Али Сиссоко
ЛЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
13
Энди Келлетт
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
26
Али Сиссоко
ЛЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
36
Аарон Тшибола
ЦП
Остались в запасе
13
Энди Келлетт
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Астон Вилла - Уиган Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Вилла Парк
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