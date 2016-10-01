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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Астон Вилла
Престон - Астон Вилла: обзор матча 01 октября 2016
Престон
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
5'
Б. Пирсон
39'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Астон Вилла
90'
+6
Пенальти не реализован!
Р. МакКормак
Желтая карточка
Б. Райт
90'
+5
Замена
А. Брауне
️️️️
Б. Пирсон
90'
Желтая карточка
Д. Уэлш
88'
88'
Желтая карточка
Ж. Амави
Замена
П. Хантингтон
️️️️
Э. МакГиди
82'
81'
Замена
Ж. Амави
️️️️
А. Сиссоко
Желтая карточка
Г. Каннингэм
61'
45'
Желтая карточка
М. Йединак
45'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Э. Вествуд
45'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Д. Грилиш
Желтая карточка
Б. Пирсон
44'
44'
Желтая карточка
Э. Вествуд
42'
Желтая карточка
А. Хаттон
ГОЛ! 2:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
Д. Джонсон
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Пирсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
19
Джон Уэлш
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
4-3-1-2
12
Максвелл
15
Баптисте
8
Каннингэм
5
Кларк
3
Райт
19
Уэлш
14
Джонсон
4
Пирсон
46
МакГиди
9
Хагилл
47
Робинсон
4-1-2-1-2
31
Банн
17
Честер
4
Элфик
21
Хаттон
26
Сиссоко
8
Вествуд
15
Йединак
37
Адома
10
Грилиш
26
Коджиа
10
Айю
46
МакГиди
23
Хантингтон
23
Хантингтон
46
МакГиди
4
Пирсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Пирсон
26
Сиссоко
23
Амави
23
Амави
26
Сиссоко
8
Вествуд
39
Жестеде
39
Жестеде
8
Вествуд
10
Грилиш
44
МакКормак
44
МакКормак
10
Грилиш
Остались в запасе
Престон
Астон Вилла
1
Андерс Линдегаард
ВР
12
Пол Галлахер
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
12
Пол Галлахер
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Престон - Астон Вилла
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Дипдэйл
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