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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
Уиган Атлетик - Ноттингем Форест: обзор матча 25 февраля 2017
Уиган Атлетик
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
Замена
У. Григг
️️️️
О. Богл
84'
82'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Б. Бреретон
70'
Желтая карточка
Д. Воган
Замена
А. Гилби
️️️️
М. Мандрон
59'
Замена
Г. Обертан
️️️️
М. Пауэр
58'
57'
Замена
Д. Уорд
️️️️
З. Клоу
Желтая карточка
Д. Бакстон
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Райан Танниклифф
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Зак Клоу
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Гари Бразил
Уиган Атлетик
46
Тео Робертс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Крис Коэн
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
3-1-4-2
13
Гилкс
3
Уорнок
23
Бакстон
33
Берн
16
МакДональд
8
Танниклифф
8
Морси
6
Хансон
8
Пауэр
14
Богл
22
Мандрон
4-3-2-1
13
Смит
15
Пинильос
6
Уорролл
13
Фокс
2
Личай
20
Клоу
8
Воган
23
Осборн
22
Бреретон
29
Карайол
27
Ассомбалонга
22
Мандрон
8
Гилби
8
Гилби
22
Мандрон
8
Пауэр
32
Обертан
32
Обертан
8
Пауэр
14
Богл
28
Григг
28
Григг
14
Богл
20
Клоу
16
Уорд
16
Уорд
20
Клоу
22
Бреретон
44
МакКормак
44
МакКормак
22
Бреретон
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
46
Тео Робертс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Крис Коэн
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Гари Бразил
Остались в запасе
46
Тео Робертс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Крис Коэн
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Гари Бразил
Статистика матча Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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