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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 15 октября 2016
Астон Вилла
15.10.2016, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
15'
Д. Коджиа (П)
34'
Э. Кошта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
88'
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Й. Бедварссон
85'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
Замена
Н. Бэйкер
️️️️
Т. Элфик
77'
72'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Кошта
66'
Замена
Н. Дико
️️️️
П. Оньянге
Замена
А. Хаттон
️️️️
М. Ричардс
66'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
М. Йединак
55'
Желтая карточка
Д. Честер
49'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Йорфа
Желтая карточка
Р. МакКормак
40'
40'
Желтая карточка
К. Коди
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Кошта
Желтая карточка
Д. Коджиа
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коджиа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
11
Элдер Кошта
ПП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
4-3-1-2
95
Голлини
26
Сиссоко
17
Честер
4
Элфик
4
Ричардс
15
Йединак
36
Тшибола
37
Адома
10
Грилиш
44
МакКормак
26
Коджиа
3-2-3-1
1
Икеме
15
Коди
30
Хаус
29
Сайсс
2
Доэрти
23
Батт
11
Кошта
16
Эдвардс
8
Оньянге
10
Бедварссон
4
Ричардс
21
Хаттон
21
Хаттон
4
Ричардс
4
Элфик
17
Бэйкер
17
Бэйкер
4
Элфик
15
Йединак
8
Вествуд
8
Вествуд
15
Йединак
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
10
Бедварссон
20
Мэйсон
20
Мэйсон
10
Бедварссон
8
Оньянге
12
Дико
12
Дико
8
Оньянге
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
31
Марк Банн
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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