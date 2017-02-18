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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 18 февраля 2017
Ноттингем Форест
18.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
61'
Б. Осборн
2'
С. Флетчер
2'
С. Уиннелл
28'
А. Абди
52'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Желтая карточка
Д. Фокс
90'
88'
Замена
С. Уиннелл
️️️️
Ф. Форестьери
82'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Роудс
78'
Желтая карточка
Д. Хант
75'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
А. Абди
Замена
П. Касами
️️️️
М. Кэш
75'
ГОЛ! 1:4!
Б. Осборн
61'
Замена
М. Карайол
️️️️
Р. МакКормак
58'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Уорд
58'
Желтая карточка
Д. Уорд
57'
53'
Желтая карточка
Ф. Форестьери
52'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Форестьери
Желтая карточка
Э. Личай
32'
30'
Желтая карточка
А. Абди
28'
ГОЛ! 0:3!
А. Абди
26'
Желтая карточка
К. Вествуд
2'
ГОЛ! 0:2!
С. Уиннелл
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Джейми Уорд
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЛП
22
Альмен Абди
ЦП
3
Адам Рич
ПП
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Росс Уоллес
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Смит
6
Уорролл
15
Пинильос
2
Личай
13
Фокс
2
Кэш
16
Уорд
8
Воган
23
Осборн
22
Бреретон
44
МакКормак
3-2-3-2
27
Вествуд
36
Пудил
23
Сассо
4
Ловенс
32
Хант
5
Хатчинсон
3
Рич
22
Абди
10
Беннэн
45
Форестьери
29
Роудс
44
МакКормак
29
Карайол
29
Карайол
44
МакКормак
2
Кэш
23
Касами
23
Касами
2
Кэш
16
Уорд
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Уорд
22
Абди
23
Уоллес
23
Уоллес
22
Абди
29
Роудс
26
Флетчер
26
Флетчер
29
Роудс
45
Форестьери
11
Уиннелл
11
Уиннелл
45
Форестьери
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Каллум МакМанаман
ПВ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
20
Зак Клоу
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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