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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Астон Вилла
Кардифф - Астон Вилла: обзор матча 02 января 2017
Кардифф
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
16'
Д. Роллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Астон Вилла
85'
Желтая карточка
А. Хаттон
Замена
М. Коннолли
️️️️
Д. Беннетт
83'
82'
Замена
Р. Эпбарн-Мёрфи
️️️️
Р. МакКормак
78'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Желтая карточка
Л. Пелтье
74'
Желтая карточка
С. Бамба
64'
61'
Желтая карточка
Д. Грилиш
Желтая карточка
А. Гуннарссон
57'
45'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Г. Гарднер
45'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Э. Вествуд
42'
Желтая карточка
Д. Честер
Замена
К. Нун
️️️️
Д. Хойлетт
37'
Желтая карточка
Д. Роллс
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Роллс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
40
Кадим Харрис
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ПП
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
29
Рашайан Эпбарн-Мёрфи
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
3-2-4-2
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
12
Беннетт
23
Моррисон
14
Бамба
30
Хойлетт
5
Гуннарссон
32
Роллс
40
Харрис
9
Мерфи
7
Зохоре
4-1-3-1-1
31
Банн
21
Хаттон
17
Бэйкер
17
Честер
23
Амави
8
Вествуд
20
Гарднер
10
Бакуна
37
Адома
10
Грилиш
44
МакКормак
12
Беннетт
16
Коннолли
16
Коннолли
12
Беннетт
30
Хойлетт
12
Нун
12
Нун
30
Хойлетт
44
МакКормак
29
Эпбарн-Мёрфи
29
Эпбарн-Мёрфи
44
МакКормак
8
Вествуд
36
Тшибола
36
Тшибола
8
Вествуд
Остались в запасе
Кардифф
Астон Вилла
13
Бен Уилсон
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Кардифф - Астон Вилла
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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