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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Блэкберн
Астон Вилла - Блэкберн: обзор матча 05 ноября 2016
Астон Вилла
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
58'
Д. Коджиа (П)
70'
Д. Коджиа
54'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Блэкберн
Замена
Т. Элфик
️️️️
Д. Грилиш
90'
86'
Желтая карточка
Х. Акпан
78'
Замена
Х. Акпан
️️️️
Д. Гатри
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Д. Коджиа
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
М. Йединак
70'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Р. МакКормак
68'
66'
Желтая карточка
Д. Гатри
66'
Замена
Л. Фини
️️️️
К. Конвэй
Желтая карточка
Р. МакКормак
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Коджиа
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Галлахер
Пас отдал
Ч. Малгрю
31'
Замена
Д. Грэм
️️️️
М. Эмнес
Желтая карточка
Н. Бэйкер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Гари Гарднер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Бен Маршалл
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
36
Аарон Тшибола
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-1-2
95
Голлини
23
Амави
17
Честер
21
Хаттон
17
Бэйкер
20
Гарднер
37
Адома
15
Йединак
10
Грилиш
44
МакКормак
26
Коджиа
3-1-3-3
23
Стил
30
Эванс
4
Малгрю
3
Грир
16
Лоу
10
Маршалл
26
Ленихэн
23
Гатри
11
Эмнес
20
Галлахер
32
Конвэй
10
Грилиш
4
Элфик
4
Элфик
10
Грилиш
26
Коджиа
8
Вествуд
8
Вествуд
26
Коджиа
44
МакКормак
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
44
МакКормак
32
Конвэй
24
Фини
24
Фини
32
Конвэй
23
Гатри
21
Акпан
21
Акпан
23
Гатри
11
Эмнес
12
Грэм
12
Грэм
11
Эмнес
Остались в запасе
Астон Вилла
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Давид Райя
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Астон Вилла - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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