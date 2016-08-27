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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Астон Вилла
Бристоль Сити - Астон Вилла: обзор матча 27 августа 2016
Бристоль Сити
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
60'
Т. Абрахам
61'
Д. Брайан
82'
Л. Томлин
5'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Астон Вилла
90'
+4
Желтая карточка
Л. Бакуна
90'
Желтая карточка
М. Йединак
90'
Желтая карточка
Р. Де Лат
89'
Желтая карточка
Д. Грилиш
ГОЛ! 3:1!
Л. Томлин
82'
79'
Замена
А. Грин
️️️️
Э. Вествуд
74'
Желтая карточка
Т. Элфик
Замена
А. Уилбрахам
️️️️
Т. Абрахам
72'
70'
Замена
Л. Козак
️️️️
Р. Де Лат
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Л. Фримен
67'
Замена
М. Пак
️️️️
Д. Брайан
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Брайан
Пас отдал
Т. Абрахам
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
60'
57'
Желтая карточка
Д. Честер
56'
Желтая карточка
Ж. Айю
Желтая карточка
Д. Брайан
31'
17'
Замена
Ж. Амави
️️️️
А. Сиссоко
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Л. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
АП
19
Гари О'Нил
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ПП
44
Росс МакКормак
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
30
Диего Де Джироламо
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
3-2-1-3-1
12
О'Доннелл
13
Голбоурн
44
Флинт
32
Магнуссон
23
Брайан
2
Литтл
19
О'Нил
15
Фримен
17
Томлин
14
Рид
18
Абрахам
4-1-2-1-2
95
Голлини
17
Честер
4
Элфик
2
Де Лат
26
Сиссоко
8
Вествуд
10
Бакуна
15
Йединак
10
Грилиш
10
Айю
44
МакКормак
23
Брайан
7
Пак
7
Пак
23
Брайан
15
Фримен
47
О'Доуда
47
О'Доуда
15
Фримен
18
Абрахам
18
Уилбрахам
18
Уилбрахам
18
Абрахам
26
Сиссоко
23
Амави
23
Амави
26
Сиссоко
2
Де Лат
18
Козак
18
Козак
2
Де Лат
8
Вествуд
19
Грин
19
Грин
8
Вествуд
Остались в запасе
Бристоль Сити
Астон Вилла
30
Диего Де Джироламо
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Марк Банн
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
30
Диего Де Джироламо
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Бристоль Сити - Астон Вилла
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Эштон Гэйт
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