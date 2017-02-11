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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ноттингем Форест
Норвич Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 11 февраля 2017
Норвич Сити
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
5 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
10'
Д. Хаусон
16'
Д. Мерфи
18'
В. Хулахан
61'
А. Притчард
90'
А. Притчард
75'
Р. МакКормак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ноттингем Форест
ГОЛ! 5:1!
А. Притчард
90'
75'
ГОЛ! 4:1!
Р. МакКормак
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
В. Хулахан
73'
Желтая карточка
С. Уиттакер
73'
71'
Замена
Т. Лам
️️️️
Б. Ассомбалонга
70'
Вторая желтая
Э. Личай
Замена
Р. Беннетт
️️️️
М. Дийкс
69'
ГОЛ! 4:0!
А. Притчард
61'
Замена
С. Уиттакер
️️️️
И. Пинту
58'
57'
Желтая карточка
А. Тшибола
56'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Д. Уорд
50'
Желтая карточка
Д. Хоббс
45'
Желтая карточка
Э. Личай
23'
Замена
Д. Смит
️️️️
С. Хендерсон
ГОЛ! 3:0!
В. Хулахан
18'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерфи
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаусон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
10
Алекс Притчард
АП
16
Джонатан Хаусон
ПП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Дэвид Воган
ЛП
36
Аарон Тшибола
ЦП
20
Зак Клоу
АП
16
Джейми Уорд
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
44
Росс МакКормак
ЦФ
4-3-1-2
26
Радди
35
Дийкс
16
Мартин
12
Пинту
5
Клозе
21
Мулумбу
14
Хулахан
16
Хаусон
10
Притчард
23
Мерфи
7
Оливейра
4-3-1-2
30
Хендерсон
14
Хоббс
15
Пинильос
2
Личай
13
Фокс
23
Осборн
36
Тшибола
8
Воган
20
Клоу
27
Ассомбалонга
16
Уорд
12
Пинту
3
Уиттакер
3
Уиттакер
12
Пинту
35
Дийкс
6
Беннетт
6
Беннетт
35
Дийкс
14
Хулахан
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
14
Хулахан
30
Хендерсон
13
Смит
13
Смит
30
Хендерсон
27
Ассомбалонга
3
Лам
3
Лам
27
Ассомбалонга
16
Уорд
44
МакКормак
44
МакКормак
16
Уорд
Остались в запасе
Норвич Сити
Ноттингем Форест
23
Майкл МакГоверн
ВР
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Норвич Сити - Ноттингем Форест
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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