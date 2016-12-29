Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Лидс
Астон Вилла - Лидс: обзор матча 29 декабря 2016
Астон Вилла
29.12.2016, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
85'
Д. Коджиа (П)
54'
П. Янссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лидс
Желтая карточка
Д. Честер
90'
+3
Желтая карточка
Л. Бакуна
87'
86'
Желтая карточка
П. Янссон
Желтая карточка
Р. Жестеде
85'
85'
Желтая карточка
Л. Купер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Коджиа
85'
83'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Л. Бридкатт
Замена
А. Адома
️️️️
Ж. Айю
78'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
М. Йединак
78'
69'
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Руф
59'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
57'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Даллас
54'
ГОЛ! 0:1!
П. Янссон
Пас отдал
С. Даллас
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Д. Грилиш
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Майл Йединак
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
23
Лиам Бридкатт
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Банн
23
Амави
17
Честер
21
Хаттон
17
Бэйкер
8
Вествуд
10
Бакуна
15
Йединак
10
Грилиш
26
Коджиа
10
Айю
3-3-1-3
31
Грин
12
Эйлинг
18
Янссон
6
Купер
28
Берарди
27
Филлипс
15
Даллас
23
Бридкатт
15
Дукара
9
Сако
7
Руф
10
Айю
37
Адома
37
Адома
10
Айю
10
Грилиш
44
МакКормак
44
МакКормак
10
Грилиш
15
Йединак
39
Жестеде
39
Жестеде
15
Йединак
23
Бридкатт
14
Виейра
14
Виейра
23
Бридкатт
15
Даллас
19
Эрнандес
19
Эрнандес
15
Даллас
7
Руф
9
Вуд
9
Вуд
7
Руф
Остались в запасе
Астон Вилла
Лидс
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Астон Вилла - Лидс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Лидс
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
10:04
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Борнмута» и «Лидса» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+