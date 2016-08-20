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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Астон Вилла
Дерби Каунти - Астон Вилла: обзор матча 20 августа 2016
Дерби Каунти
20.08.2016, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Астон Вилла
83'
Замена
А. Грин
️️️️
Л. Козак
83'
Замена
Ж. Амави
️️️️
Д. Грилиш
Замена
Д. Бент
️️️️
Т. Инс
77'
73'
Желтая карточка
А. Сиссоко
Замена
К. Бэйрд
️️️️
К. Форсит
66'
60'
Желтая карточка
Р. МакКормак
Желтая карточка
К. Брайсон
60'
Желтая карточка
Р. Кио
58'
Желтая карточка
У. Хьюз
57'
47'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Баттерфилд
45'
28'
Замена
Л. Козак
️️️️
Р. Жестеде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
10
Томас Инс
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Андре Грин
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
36
Кио
29
Кристи
3
Форсит
5
Шекелл
19
Хьюз
19
Баттерфилд
77
Расселл
7
Брайсон
10
Инс
18
Мартин
3-1-2-1-3
95
Голлини
17
Честер
4
Элфик
26
Сиссоко
8
Вествуд
20
Гарднер
10
Бакуна
10
Грилиш
39
Жестеде
44
МакКормак
10
Айю
3
Форсит
22
Бэйрд
22
Бэйрд
3
Форсит
19
Баттерфилд
9
Камара
9
Камара
19
Баттерфилд
10
Инс
10
Бент
10
Бент
10
Инс
10
Грилиш
23
Амави
23
Амави
10
Грилиш
Козак
19
Грин
19
Грин
Козак
39
Жестеде
18
Козак
18
Козак
39
Жестеде
Остались в запасе
Дерби Каунти
Астон Вилла
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Дерби Каунти - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Прайд Парк
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