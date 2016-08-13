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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ротерхэм
Астон Вилла - Ротерхэм: обзор матча 13 августа 2016
Астон Вилла
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
21'
Р. Жестеде
45'
Р. Жестеде
84'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ротерхэм
Замена
А. Грин
️️️️
Д. Грилиш
90'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Р. МакКормак
85'
ГОЛ! 3:0!
Д. Грилиш
Пас отдал
Р. Жестеде
84'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Айю
74'
71'
Замена
Д. Фишер
️️️️
Д. Мэтток
59'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Форстер-Каски
54'
Желтая карточка
Д. Мэтток
ГОЛ! 2:0!
Р. Жестеде
Пас отдал
Р. МакКормак
45'
Желтая карточка
Р. Жестеде
38'
Желтая карточка
Р. МакКормак
36'
Желтая карточка
Ж. Айю
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Жестеде
Пас отдал
А. Сиссоко
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
36
Аарон Тшибола
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Энтони Форд
РФ
Главный тренер
Алан Стаббс
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
19
Андре Грин
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
23
Томас Торп
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-1-2-1-3
95
Голлини
26
Сиссоко
4
Элфик
17
Честер
8
Вествуд
36
Тшибола
10
Бакуна
10
Грилиш
10
Айю
39
Жестеде
44
МакКормак
4-4-2
1
Камп
12
Келли
3
Мэтток
6
Вуд
4
Болл
6
Волкс
28
Тейлор
21
Смолвуд
10
Форстер-Каски
7
Форд
25
Уорд
44
МакКормак
20
Гарднер
20
Гарднер
44
МакКормак
10
Айю
24
Траоре
24
Траоре
10
Айю
10
Грилиш
19
Грин
19
Грин
10
Грилиш
10
Форстер-Каски
12
Йетс
12
Йетс
10
Форстер-Каски
3
Мэтток
14
Фишер
14
Фишер
3
Мэтток
Остались в запасе
Астон Вилла
Ротерхэм
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
23
Томас Торп
ЦЗ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
Главный тренер
Алан Стаббс
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
23
Томас Торп
ЦЗ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
19
Скотт Аллан
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Алан Стаббс
Статистика матча Астон Вилла - Ротерхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Вилла Парк
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