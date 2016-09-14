Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Брентфорд
Астон Вилла - Брентфорд: обзор матча 14 сентября 2016
Астон Вилла
14.09.2016, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
19'
Д. Коджиа
88'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Брентфорд
Желтая карточка
М. Йединак
90'
+4
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Иган
Пас отдал
С. Кайкай
Желтая карточка
Л. Бакуна
86'
83'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Н. Йеннарис
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Р. Жестеде
82'
77'
Замена
Л. Вибе
️️️️
Л. МакЛед
70'
Желтая карточка
Р. Вудс
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Р. Де Лат
67'
56'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Д. Кларк
Замена
Ж. Амави
️️️️
Р. МакКормак
45'
41'
Желтая карточка
М. Колен
ГОЛ! 1:0!
Д. Коджиа
Пас отдал
М. Йединак
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ПП
39
Руди Жестеде
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-1-2-3
95
Голлини
26
Сиссоко
2
Де Лат
4
Элфик
17
Честер
8
Вествуд
15
Йединак
26
Коджиа
10
Айю
44
МакКормак
39
Жестеде
4-4-1-1
25
Бентли
6
Бьелланд
6
Дин
15
Иган
2
Колен
23
Йеннарис
4
МакЛед
18
Вудс
36
Кларк
14
Сойерс
25
Хоган
44
МакКормак
23
Амави
23
Амави
44
МакКормак
39
Жестеде
20
Гарднер
20
Гарднер
39
Жестеде
2
Де Лат
10
Бакуна
10
Бакуна
2
Де Лат
23
Йеннарис
16
МакИкран
16
МакИкран
23
Йеннарис
4
МакЛед
26
Вибе
26
Вибе
4
МакЛед
36
Кларк
11
Кайкай
11
Кайкай
36
Кларк
Остались в запасе
Астон Вилла
Брентфорд
31
Марк Банн
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Брентфорд
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+