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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Ноттингем Форест - Дерби Каунти: обзор матча 18 марта 2017
Ноттингем Форест
18.03.2017, суббота, 16:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 2
Завершен
Дерби Каунти
5'
З. Клоу
90+4'
Д. Пинильос
47'
М. Выдра
53'
Д. Наджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Дерби Каунти
90'
+5
Желтая карточка
Б. Джонсон
ГОЛ! 2:2!
Д. Пинильос
Пас отдал
Б. Осборн
90'
+4
83'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Д. Наджент
Желтая карточка
Д. Фокс
80'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Б. Ассомбалонга
79'
73'
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
М. Выдра
Замена
М. Кэш
️️️️
К. Коэн
71'
Замена
Р. МакКормак
️️️️
З. Клоу
63'
53'
ГОЛ! 1:2!
Д. Наджент
Пас отдал
Б. Джонсон
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Выдра
Пас отдал
Д. Расселл
ГОЛ! 1:0!
З. Клоу
Пас отдал
Д. Пинильос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Крис Коэн
ЦП
20
Зак Клоу
АП
8
Дэвид Воган
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
АП
7
Крэйг Брайсон
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-3-2-1
13
Смит
28
Мансьенн
13
Фокс
6
Уорролл
15
Пинильос
23
Осборн
8
Коэн
8
Воган
22
Бреретон
20
Клоу
27
Ассомбалонга
3-4-1-2
33
Карсон
22
Бэйрд
15
Пирс
36
Кио
7
Брайсон
29
Ольссон
10
Инс
4
Джонсон
77
Расселл
11
Выдра
35
Наджент
8
Коэн
2
Кэш
2
Кэш
8
Коэн
27
Ассомбалонга
27
Веллиос
27
Веллиос
27
Ассомбалонга
20
Клоу
44
МакКормак
44
МакКормак
20
Клоу
11
Выдра
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
11
Выдра
35
Наджент
10
Беннетт
10
Беннетт
35
Наджент
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
Главный тренер
Марк Уорбертон
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Марк Уорбертон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ноттингем Форест - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Сити Граунд
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