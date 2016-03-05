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    Джампьеро Пинци - статистика

    Полузащитник
    Имя Джампьеро
    Фамилия Пинци
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1981 (41 год)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 18 0 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    08.05.2016 32' -90' Рома (Рим) 3:0 Кьево (Верона)
    30.04.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    20.04.2016 15' -90' Кьево (Верона) 5:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    55'
    17.04.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Кьево (Верона)
    09.04.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Карпи (Карпи)
    03.04.2016 77' -90' Кьево (Верона) 3:1 Палермо (Палермо)
    90'
    20.03.2016 81' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Кьево (Верона)
    13.03.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Милан (Милан)
    05.03.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Кьево (Верона)
    20.02.2016 1' -67' Верона (Верона) 3:1 Кьево (Верона)
    45'
    13.02.2016 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    07.02.2016 1' -90' Торино (Турин) 1:2 Кьево (Верона)
    03.02.2016 1' -58' Интер (Милан) 1:0 Кьево (Верона)
    31.01.2016 61' -90' Кьево (Верона) 0:4 Ювентус (Турин)
    85'
    24.01.2016 1' -74' Лацио (Рим) 4:1 Кьево (Верона)
    17.01.2016 42' -90' Кьево (Верона) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    90'
    10.01.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Кьево (Верона)
    06.01.2016 Был в запасе Кьево (Верона) 3:3 Рома (Рим)
    20.12.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:0 Кьево (Верона)
    13.12.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    06.12.2015 80' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Кьево (Верона)
    29.11.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 2:3 Удинезе (Удине)
    22.11.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:2 Кьево (Верона)
    08.11.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:0 Кьево (Верона)
    02.11.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    28.10.2015 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Кьево (Верона)
    50'
    25.10.2015 1' -64' Кьево (Верона) 0:1 Наполи (Неаполь)
    18.10.2015 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:2 Кьево (Верона)
    03.10.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Верона (Верона)
    27.09.2015 83' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Кьево (Верона)
    23.09.2015 1' -90' Кьево (Верона) 1:0 Торино (Турин)
    16'
    20.09.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Интер (Милан)
    12.09.2015 66' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Кьево (Верона)
    30.08.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Палермо (Палермо)
    23.08.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:1 Удинезе (Удине)
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