|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|18
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|08.05.2016
|32' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Кьево (Верона)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|20.04.2016
|15' -90'
|Кьево (Верона)
|5:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|55'
|17.04.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Кьево (Верона)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|03.04.2016
|77' -90'
|Кьево (Верона)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|90'
|20.03.2016
|81' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Кьево (Верона)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Кьево (Верона)
|20.02.2016
|1' -67'
|Верона (Верона)
|3:1
|Кьево (Верона)
|45'
|13.02.2016
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|07.02.2016
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:2
|Кьево (Верона)
|03.02.2016
|1' -58'
|Интер (Милан)
|1:0
|Кьево (Верона)
|31.01.2016
|61' -90'
|Кьево (Верона)
|0:4
|Ювентус (Турин)
|85'
|24.01.2016
|1' -74'
|Лацио (Рим)
|4:1
|Кьево (Верона)
|17.01.2016
|42' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|90'
|10.01.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Кьево (Верона)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:3
|Рома (Рим)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Кьево (Верона)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|06.12.2015
|80' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:3
|Удинезе (Удине)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:2
|Кьево (Верона)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Кьево (Верона)
|02.11.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|28.10.2015
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Кьево (Верона)
|50'
|25.10.2015
|1' -64'
|Кьево (Верона)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:2
|Кьево (Верона)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Верона (Верона)
|27.09.2015
|83' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кьево (Верона)
|23.09.2015
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Торино (Турин)
|16'
|20.09.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Интер (Милан)
|12.09.2015
|66' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Кьево (Верона)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Удинезе (Удине)