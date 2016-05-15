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Джампьеро Пинци
Статистика
Джампьеро Пинци - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1981 (45)
#3 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
18
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
0 : 0
15.05.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
3 : 0
08.05.2016
Кьево
32' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 0
30.04.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
5 : 1
20.04.2016
Фрозиноне
15' - 90'
55'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
0 : 0
17.04.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1 : 0
09.04.2016
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
3 : 1
03.04.2016
Палермо
77' - 90'
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 1
20.03.2016
Кьево
81' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 0
13.03.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
3 : 1
05.03.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3 : 1
20.02.2016
Кьево
1' - 67'
45'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 1
13.02.2016
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
1 : 2
07.02.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
03.02.2016
Кьево
1' - 58'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0 : 4
31.01.2016
Ювентус
61' - 90'
85'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
4 : 1
24.01.2016
Кьево
1' - 74'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1 : 1
17.01.2016
Эмполи
42' - 90'
90'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 1
10.01.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
3 : 3
06.01.2016
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
2 : 0
20.12.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
1 : 0
13.12.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0 : 2
06.12.2015
Кьево
80' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
2 : 3
29.11.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Карпи
1 : 2
22.11.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1 : 0
08.11.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
1 : 1
02.11.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 0
28.10.2015
Кьево
1' - 90'
50'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
0 : 1
25.10.2015
Наполи
1' - 64'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
3 : 2
18.10.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
1 : 1
03.10.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 1
27.09.2015
Кьево
83' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1 : 0
23.09.2015
Торино
1' - 90'
16'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
0 : 1
20.09.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
12.09.2015
Кьево
66' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 1
30.08.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
0 : 1
23.08.2015
Удинезе
Был в запасе
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