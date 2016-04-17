Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 17 апреля 2016
Удинезе
17.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
Замена
Т. Арто
️️️️
Б. Фернандеш
89'
85'
Красная карточка
Р. Меджиорини
Желтая карточка
Б. Фернандеш
82'
82'
Желтая карточка
Н. Сполли
Красная карточка
Фелипе
77'
75'
Замена
Н. Сполли
️️️️
А. Гамберини
69'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
64'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Инглесе
59'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
58'
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
А. Аднан
️️️️
Д. Паскуале
56'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
51'
Желтая карточка
З. Кузманович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Карнезис
13
Ваге
5
Данило
27
Фелипе
26
Паскуале
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
8
Кузманович
8
Фернандеш
91
Сапата
77
Теро
4-1-3-2
1
Биццарри
12
Цесар
18
Гобби
29
Каччиаторе
5
Гамберини
16
Радованович
56
Хетемай
23
Бирса
19
Кастро
69
Меджиорини
45
Инглесе
26
Паскуале
6
Аднан
6
Аднан
26
Паскуале
8
Фернандеш
28
Арто
28
Арто
8
Фернандеш
7
Агьеманг-Баду
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
7
Агьеманг-Баду
5
Гамберини
2
Сполли
2
Сполли
5
Гамберини
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
1
Алекс Мерет
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
8
Гильерме
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Удинезе - Кьево
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Кьево
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+