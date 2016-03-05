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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 05 марта 2016
Наполи
05.03.2016, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
6'
Г. Игуаин
39'
В. Кирикеш
70'
Х. Кальехон
2'
Н. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Замена
Н. Чалоба
️️️️
М. Гамшик
86'
82'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
71'
ГОЛ! 3:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Аллан
70'
68'
Замена
П. Хетемай
️️️️
Н. Ригони
Замена
Аллан
️️️️
Д. Лопес
67'
64'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
В. Бирса
58'
Желтая карточка
Б. Цесар
55'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Пеллисьер
ГОЛ! 2:1!
В. Кирикеш
Пас отдал
Жоржиньо
39'
12'
Желтая карточка
Л. Кастро
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Гулам
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Аллан
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
3
Кулибали
4
Хюсай
5
Лопес
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-2-2-2
1
Биццарри
21
Фрей
12
Цесар
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
16
Радованович
69
Ригони
19
Кастро
23
Бирса
40
М'Поку
31
Пеллисьер
17
Гамшик
15
Чалоба
15
Чалоба
17
Гамшик
5
Лопес
25
Аллан
25
Аллан
5
Лопес
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
69
Ригони
56
Хетемай
56
Хетемай
69
Ригони
23
Бирса
69
Меджиорини
69
Меджиорини
23
Бирса
31
Пеллисьер
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Наполи
Кьево
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Наполи - Кьево
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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