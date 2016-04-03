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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Палермо
Кьево - Палермо: обзор матча 03 апреля 2016
Кьево
03.04.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Палермо
6'
Ф. Каччиаторе
53'
Н. Ригони
74'
В. Бирса
28'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Палермо
Желтая карточка
Д. Пинци
90'
88'
Желтая карточка
Ф. Васкес
Замена
П. М'Поку
️️️️
Р. Меджиорини
82'
Замена
Д. Пинци
️️️️
Н. Ригони
77'
76'
Замена
Н. Балог
️️️️
А. Трайковски
ГОЛ! 3:1!
В. Бирса
74'
65'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Г. Бругман
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Флоро Флорес
59'
ГОЛ! 2:1!
Н. Ригони
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
53'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
42'
42'
Желтая карточка
С. Анджелкович
39'
Замена
Э. Мареска
️️️️
О. Хильемарк
33'
Желтая карточка
А. Струна
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
Пас отдал
Г. Бругман
ГОЛ! 1:0!
Ф. Каччиаторе
Пас отдал
Р. Меджиорини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
4-2-2-2
1
Биццарри
2
Сполли
29
Каччиаторе
18
Гобби
12
Цесар
16
Радованович
69
Ригони
19
Кастро
23
Бирса
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
3-1-3-1-2
70
Соррентино
4
Анджелкович
15
Сионек
5
Струна
16
Бругман
33
Лазаар
18
Яяло
7
Хильемарк
20
Васкес
7
Трайковски
19
Джилардино
69
Ригони
3
Пинци
3
Пинци
69
Ригони
69
Меджиорини
40
М'Поку
40
М'Поку
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
7
Хильемарк
16
Мареска
16
Мареска
7
Хильемарк
7
Трайковски
22
Балог
22
Балог
7
Трайковски
16
Бругман
19
Квайсон
19
Квайсон
16
Бругман
Остались в запасе
Кьево
Палермо
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
1
Йосип Посавец
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Вальтер Новеллино
Статистика матча Кьево - Палермо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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