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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 28 октября 2015
Милан
28.10.2015, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
52'
Л. Антонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
Замена
Л. Адриано
️️️️
К. Бакка
90'
+2
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Черчи
85'
75'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
С. Пеллисьер
64'
Замена
П. М'Поку
️️️️
В. Бирса
58'
Желтая карточка
Б. Цесар
ГОЛ! 1:0!
Л. Антонелли
Пас отдал
К. Бакка
52'
50'
Желтая карточка
Д. Пинци
46'
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
Н. Фрей
Замена
М. Де Шильо
️️️️
И. Абате
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
33
Алекс
13
Антонелли
20
Абате
91
Бертолаччи
33
Куцка
18
Монтоливо
7
Бонавентура
70
Бакка
7
Черчи
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
18
Гобби
3
Дайнелли
12
Цесар
16
Радованович
19
Кастро
23
Бирса
3
Пинци
9
Палоски
31
Пеллисьер
20
Абате
22
Де Шильо
22
Де Шильо
20
Абате
7
Черчи
3
Хонда
3
Хонда
7
Черчи
70
Бакка
4
Адриано
4
Адриано
70
Бакка
21
Фрей
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
21
Фрей
23
Бирса
40
М'Поку
40
М'Поку
23
Бирса
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Милан
Кьево
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Милан - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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