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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 13 марта 2016
Кьево
13.03.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
Желтая карточка
М. Гобби
90'
+1
88'
Замена
Х. Маури
️️️️
А. Поли
Замена
П. М'Поку
️️️️
Р. Меджиорини
88'
86'
Желтая карточка
И. Абате
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
85'
85'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
73'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Флоро Флорес
62'
61'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Л. Кастро
60'
44'
Желтая карточка
Ж. Менез
Желтая карточка
Д. Дайнелли
41'
19'
Замена
К. Аббьяти
️️️️
Д. Доннарумма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
3
Дайнелли
18
Гобби
29
Каччиаторе
12
Цесар
16
Радованович
56
Хетемай
23
Бирса
19
Кастро
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
4-4-2
1
Доннарумма
20
Абате
13
Антонелли
33
Алекс
26
Романьоли
91
Бертолаччи
15
Поли
3
Хонда
7
Бонавентура
7
Менез
70
Бакка
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
9
Флоро Флорес
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
40
М'Поку
40
М'Поку
69
Меджиорини
1
Доннарумма
32
Аббьяти
32
Аббьяти
1
Доннарумма
15
Поли
4
Маури
4
Маури
15
Поли
7
Менез
4
Адриано
4
Адриано
7
Менез
Остались в запасе
Кьево
Милан
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Кьево - Милан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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