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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 06 января 2016
Кьево
06.01.2016, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 3
Завершен
Рома
44'
А. Палоски
58'
Д. Дайнелли
86'
С. Пепе
8'
У. Садик
38'
А. Флоренци
71'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
90'
+1
Замена
М. Тумминелло
️️️️
А. Флоренци
88'
Желтая карточка
Л. Ди Ливио
ГОЛ! 3:3!
С. Пепе
86'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
81'
80'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
У. Садик
71'
ГОЛ! 2:3!
Я. Фальке
Пас отдал
В. Ванкер
69'
Замена
Л. Ди Ливио
️️️️
М. Салах
ГОЛ! 2:2!
Д. Дайнелли
Пас отдал
В. Бирса
58'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
56'
Желтая карточка
П. Хетемай
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Палоски
44'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Флоренци
Замена
Д. Дайнелли
️️️️
А. Гамберини
36'
Желтая карточка
Л. Кастро
28'
22'
Желтая карточка
Л. Динь
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
У. Садик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
52
Лоренцо Ди Ливио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
5
Гамберини
12
Цесар
29
Каччиаторе
21
Фрей
16
Радованович
56
Хетемай
23
Бирса
19
Кастро
69
Меджиорини
9
Палоски
3-2-1-3-1
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
13
Майкон
12
Динь
21
Ванкер
44
Фальке
10
Салах
27
Жервиньо
6
Садик
5
Гамберини
3
Дайнелли
3
Дайнелли
5
Гамберини
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
10
Салах
52
Ди Ливио
52
Ди Ливио
10
Салах
6
Садик
23
Гьембер
23
Гьембер
6
Садик
24
Флоренци
32
Тумминелло
32
Тумминелло
24
Флоренци
Остались в запасе
Кьево
Рома
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Кристиан Д'Урсо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кьево - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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