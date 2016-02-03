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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 03 февраля 2016
Интер
03.02.2016, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
48'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
Замена
Ф. Мело
️️️️
М. Брозович
90'
Замена
А. Льяич
️️️️
Эдер
84'
82'
Замена
Ф. Коста
️️️️
И. Радованович
Замена
Жуан
️️️️
Р. Паласио
77'
75'
Желтая карточка
Л. Кастро
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
73'
72'
Замена
П. М'Поку
️️️️
В. Бирса
72'
Желтая карточка
Р. Инглесе
71'
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
Ж. Миранда
60'
58'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Д. Пинци
Желтая карточка
Эдер
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Ж. Миранда
48'
31'
Желтая карточка
С. Пеллисьер
5'
Желтая карточка
Н. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
11
Зе Турбо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
96
Филиппо Дамиан
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
4-2-1-3
1
Ханданович
5
Нагатомо
24
Мурильо
13
Миранда
13
Теллес
17
Медель
77
Брозович
19
Кондогбиа
8
Паласио
9
Икарди
23
Эдер
4-2-2-2
90
Секулин
21
Фрей
12
Цесар
18
Гобби
2
Сполли
16
Радованович
69
Ригони
3
Пинци
23
Бирса
31
Пеллисьер
45
Инглесе
8
Паласио
15
Жуан
15
Жуан
8
Паласио
77
Брозович
30
Мело
30
Мело
77
Брозович
23
Эдер
22
Льяич
22
Льяич
23
Эдер
16
Радованович
4
Коста
4
Коста
16
Радованович
3
Пинци
19
Кастро
19
Кастро
3
Пинци
23
Бирса
40
М'Поку
40
М'Поку
23
Бирса
Остались в запасе
Интер
Кьево
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Зе Турбо
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
96
Филиппо Дамиан
ЦП
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Зе Турбо
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
96
Филиппо Дамиан
ЦП
98
Алессандро Конфенте
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Интер - Кьево
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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