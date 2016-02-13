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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сассуоло
Кьево - Сассуоло: обзор матча 13 февраля 2016
Кьево
13.02.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
29'
В. Бирса (П)
30'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сассуоло
80'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
80'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Н. Сансоне
72'
Замена
М. Тротта
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
Ф. Коста
️️️️
В. Бирса
69'
59'
Желтая карточка
С. Миссироли
Замена
Д. Сардо
️️️️
Н. Фрей
56'
Замена
П. М'Поку
️️️️
А. Флоро Флорес
36'
30'
ГОЛ! 1:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
А. Дункан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бирса
29'
28'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
В. Бирса
25'
Желтая карточка
И. Радованович
25'
Желтая карточка
Н. Ригони
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
96
Филиппо Дамиан
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-2-2-2
1
Биццарри
2
Сполли
12
Цесар
18
Гобби
21
Фрей
16
Радованович
69
Ригони
23
Бирса
3
Пинци
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
4-3-2-1
47
Консильи
24
Врсалько
15
Ачерби
13
Пелузо
28
Каннаваро
32
Дункан
6
Миссироли
4
Маньянелли
94
Берарди
11
Сансоне
11
Фальчинелли
23
Бирса
4
Коста
4
Коста
23
Бирса
21
Фрей
20
Сардо
20
Сардо
21
Фрей
9
Флоро Флорес
40
М'Поку
40
М'Поку
9
Флоро Флорес
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
11
Фальчинелли
29
Тротта
29
Тротта
11
Фальчинелли
11
Сансоне
92
Дефрель
92
Дефрель
11
Сансоне
Остались в запасе
Кьево
Сассуоло
96
Филиппо Дамиан
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
96
Филиппо Дамиан
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Кьево - Сассуоло
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Герзини
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
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