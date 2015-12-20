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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 20 декабря 2015
Фиорентина
20.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
20'
Н. Калинич
32'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
90'
+4
Желтая карточка
Р. Инглесе
Замена
М. Суарес
️️️️
Б. Валеро
81'
74'
Замена
С. Пепе
️️️️
В. Бирса
71'
Желтая карточка
А. Гамберини
Желтая карточка
Ф. Бернардески
70'
65'
Замена
Н. Ригони
️️️️
И. Радованович
Замена
М. Фернандес
️️️️
Й. Иличич
58'
45'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
Р. Меджиорини
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Ф. Бернардески
32'
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Ф. Бернардески
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
2
Гонсало
13
Астори
14
Ронкалья
6
Валеро
15
Весино
47
Бадель
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
4-1-3-2
1
Биццарри
3
Дайнелли
18
Гобби
29
Каччиаторе
5
Гамберини
16
Радованович
56
Хетемай
19
Кастро
23
Бирса
69
Меджиорини
9
Палоски
6
Валеро
4
Суарес
4
Суарес
6
Валеро
72
Иличич
14
Фернандес
14
Фернандес
72
Иличич
23
Бирса
3
Пепе
3
Пепе
23
Бирса
16
Радованович
69
Ригони
69
Ригони
16
Радованович
69
Меджиорини
45
Инглесе
45
Инглесе
69
Меджиорини
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Фиорентина - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
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