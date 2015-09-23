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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Торино
Кьево - Торино: обзор матча 23 сентября 2015
Кьево
23.09.2015, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Торино
75'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Торино
87'
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
М. Гобби
85'
Желтая карточка
Л. Кастро
81'
80'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Б. Перес
80'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Д. Базелли
Замена
Н. Ригони
️️️️
В. Бирса
80'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастро
Пас отдал
Р. Меджиорини
75'
72'
Желтая карточка
А. Аква
69'
Замена
А. Белотти
️️️️
Д. Мартинес
Замена
М. Гобби
️️️️
Ф. Каччиаторе
66'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
С. Пеллисьер
55'
Желтая карточка
Д. Пинци
16'
15'
Желтая карточка
Б. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-4-2
1
Биццарри
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
12
Цесар
21
Фрей
3
Пинци
23
Бирса
56
Хетемай
19
Кастро
9
Палоски
31
Пеллисьер
4-4-2
93
Паделли
15
Глик
24
Моретти
83
Бово
3
Молинаро
18
Аква
5
Вивес
33
Перес
33
Базелли
77
Мартинес
27
Квальярелла
29
Каччиаторе
18
Гобби
18
Гобби
29
Каччиаторе
23
Бирса
69
Ригони
69
Ригони
23
Бирса
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
33
Базелли
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Базелли
33
Перес
24
Бенасси
24
Бенасси
33
Перес
77
Мартинес
11
Белотти
11
Белотти
77
Мартинес
Остались в запасе
Кьево
Торино
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кьево - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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