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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Шотландия – Марокко 20 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Шотландия – Марокко 20 июня 2026 года

Сегодня, 09:06

Во втором туре группы C состоится один из самых интригующих матчей квартета (20 июня «Джилетт Стэдиум» в пригороде Бостона, час ночи по Москве). После стартовых встреч Шотландия и Марокко подошли к очному противостоянию в хорошем настроении: британцы минимально обыграли Гаити (1:0), а марокканцы сотворили апсет, отобрав очки у Бразилии (1:1).

Победитель встречи может практически гарантировать себе место в плей-офф. Особенно с учетом того, что Бразилии ещe предстоит исправлять ситуацию после неожиданной осечки на старте.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна в онлайн-кинотеатре «Оkkо»

Форма команд

Шотландия

Для команды Стива Кларка старт турнира стал историческим. Победа над Гаити принесла шотландцам первую победу на чемпионатах мира с 1990 года и позволила успешно вернуться на мундиаль после очень длительного отсутствия.

Шотландцы добились результата, но не сказать, чтобы впечатлили качеством игры. Многое строится на индивидуальном мастерстве таких парней как Скотт Мактоминей (один из лучших хавов итальянской Серии А) и Джон Макгинн (капитан «Астон Виллы»).

Марокко

«Атласские львы» в первом туре подтвердили, что успех на чемпионате мира-2022 не был случайностью. Команда Мохамеда Уахби сыграла вничью с Бразилией (1:1), причем по ходу встречи не только не уступала фавориту, но временами выглядела даже предпочтительнее.

Как и четыре года назад, ключевую роль играют Ашраф Хакими, Браим Диас, Аззедин Унахи и Исмаэль Сайбари. При этом нынешняя версия сборной выглядит еще более сбалансированной благодаря появлению новых футболистов и сохранению опытного костяка.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» склоняются к успеху африканской сборной. Британцам уготовили роль аутсайдера. Рассмотрим основные рынки:

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Шотландии

5.20

5.40

Ничья

3.70

3.65

Победа сборной Марокко

1.73

1.70

Двойной шанс: Шотландия не проиграет

2.13

2.15

Двойной шанс: Марокко не проиграет

1.17

1.15

Тотал меньше 2.5

1.64

1.67

Тотал больше 2.5

2.28

2.25

Фора сборной Шотландии (0)

3.90

3.65

Фора сборной Марокко (0)

1.27

1.25

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Шотландия предпочитает силовую манеру игры. Разумеется, что британцы опасны на стандартах, что может стать серьезным аргументом.

Марокко лучше контролирует мяч и умеет менять темп игры. К тому же африканская сборная значительно быстрее действует при переходах из обороны в атаку.

Также отмечаем, что в прошлом команды уже пересекались на чемпионатах мира. На мундиале 1998 года во Франции Марокко легко вынес шотландцев со счетом 3:0.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Первый тур показал, что обе команды готовы бороться за выход в плей-офф. Шотландия добилась исторической победы, но по содержанию игры оставила вопросы. Марокко же подтвердило статус одной из сильнейших сборных за пределами Европы и Южной Америки. Ожидается много борьбы и единоборств, но африканцы будут ближе к победе. Общий уровень команды Мохамеда Уахби все же повыше.

Тоталы

Шотландцы наверняка постараются действовать осторожно, понимая силу соперника. Марокко также не относится к числу команд, которые без необходимости раскрывают игру. Видимо, в Фоксборо будет не тот футбол, который принято именовать «фестивальным».

Форы

Марокко выглядит фаворитом, но легкой победы ждать не стоит. Шотландцы традиционно отличаются характером и хорошей физической подготовкой.

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Где смотреть матч Шотландия – Марокко: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Марокко Шотландия
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