Тренер ДР Конго оценил уровень сборной Португалии

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр подвел итоги матча с Португалией (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

«Первый тайм выдался сложным, мы этого ожидали. Это был наш первый матч на турнире, мы нервничали, но смогли разыграться и забить гол со стандартного положения.

Это был очень хороший матч – он мог быть и лучше, но мы очень довольны результатом и забитым голом. Это первый шаг, теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах. Сейчас мы отпразднуем набранное очко и первый гол на чемпионате мира. Потом отдохнем и начнем готовиться к следующим играм.

Мы играли против одной из лучших сборных мира, поэтому довольны тем, чего добились. Но чтобы продолжить борьбу на турнире, нам нужно набирать больше очков и побеждать. У нас есть большая сила духа, необходимая для того, чтобы преодолевать трудные моменты», – сказал Десабр.