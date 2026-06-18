Тренер ДР Конго оценил уровень сборной Португалии

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр подвел итоги матча с Португалией (1:1) в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.
«Первый тайм выдался сложным, мы этого ожидали. Это был наш первый матч на турнире, мы нервничали, но смогли разыграться и забить гол со стандартного положения.
Это был очень хороший матч – он мог быть и лучше, но мы очень довольны результатом и забитым голом. Это первый шаг, теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах. Сейчас мы отпразднуем набранное очко и первый гол на чемпионате мира. Потом отдохнем и начнем готовиться к следующим играм.
Мы играли против одной из лучших сборных мира, поэтому довольны тем, чего добились. Но чтобы продолжить борьбу на турнире, нам нужно набирать больше очков и побеждать. У нас есть большая сила духа, необходимая для того, чтобы преодолевать трудные моменты», – сказал Десабр.
- Гол у Португалии забил Жоау Невеш на 6-й минуте. У ДР Конго отличился Йоанн Висса на 45+5-й.
- После 1-го тура в группе K у Колумбии 3 очка, у Португалии и ДР Конго – по 1, у Узбекистана – 0.