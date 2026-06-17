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  • Мнение Лапочкина о пропущенном удалении Месси в матче ЧМ-2026 с Алжиром

Мнение Лапочкина о пропущенном удалении Месси в матче ЧМ-2026 с Алжиром

17 июня, 13:24
13

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что Шимон Марциняк ошибочно не удалил Лионеля Месси в матче чемпионата мира-2026 против сборной Алжира.

На 31-й минуте Месси шипами наступил на икроножную мышцу защитника алжирцев Айсса Манди, однако главный арбитр встречи поляк Шимон Марциняк не показал капитану аргентинцев даже желтой карточки. Лапочкин уверен, что судья должен был удалить Месси с поля за этот фол.

«Мне кажется, Шимон Марциняк – отличный арбитр, но, не показав никакой карточки в этом эпизоде, совершил большую ошибку. Мы видим достаточно приличный и интенсивный контакт шипов. То есть Месси не просто дотронулся, а запрыгнул на ногу алжирцу, которая в последней фазе чуть деформируется. По всем критериям это красная карточка за серьезное нарушение», – сказал Лапочкин.

  • Сборная Аргентины разгромила команду Алжира со счетом 3:0 в стартовом матче турнира.
  • Лионель Месси, капитан аргентинцев, оформил хет-трик и повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира – теперь у обоих по 16 мячей.
  • Впереди у Аргентины матч с Австрией.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина. Примера Интер Майами Алжир Аргентина Месси Лионель Лапочкин Сергей
Комментарии (13)
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biber.ru
1781692753
Отличные арбитры потому и отличные, что совершают такие ошибки.
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Foxitkuban
1781693164
ЧМ, это шоу и бизнес, в первую очередь. Если судья удалит топ-игрока уровня Месси или Криша, то просядут продажи и ТВ-аудитория в следующем матче, а за это его федерация его по голове не погладит. Поэтому эти игроки неприкасаемые. Прошли уже времена Коллины, для которого не было авторитетов на поле.
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Александр52
1781693978
Эх Лапочкин. Вам нужно бальными танцами заниматься, а не футболом. Весь мир смотрел и не заметил грубости, один только Лапочкин узрел.
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DMитрий
1781694480
Аргентину вместе с карликом и на этом ЧМ тащить будут по максимуму, как и на прошлом, когда на него даже дыхнуть нельзя было.
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Snek
1781696652
Надо было удалять или хотя бы жёлтую показывать! Футбол - это спорт, правила одни для всех должны быть.
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Good_win_ФКСМ
1781697768
после всего того беспредела, который этО так называемое "арбитр" творилО в пользу бо.мжей в бытность своей никчемной судейской карьеры, а также после всех тех нелепых отмазок беспредела с судейством в пользу бо.мжарни в последние три и более года, - мнение этого вовремя не посаженного свистуна не особо кому и нужно...
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baggio80
1781697869
100% удаление сзади по икре судьи трусы.
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алдан2014
1781698948
Был бы Месси в майке зенита,лапочкин бы другие песни пел
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rash1959
1781700042
А внутри себя лапкин думал: эх, был бы я там, я бы удалил. таких как лапка не берут на Чемпионаты Мира.
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рылы
1781705484
не забывайте, что марциняк судил финал ЧМ в катаре, где гном победил, благодаря его усилиям.
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