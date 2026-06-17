Мнение Лапочкина о пропущенном удалении Месси в матче ЧМ-2026 с Алжиром

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что Шимон Марциняк ошибочно не удалил Лионеля Месси в матче чемпионата мира-2026 против сборной Алжира.

На 31-й минуте Месси шипами наступил на икроножную мышцу защитника алжирцев Айсса Манди, однако главный арбитр встречи поляк Шимон Марциняк не показал капитану аргентинцев даже желтой карточки. Лапочкин уверен, что судья должен был удалить Месси с поля за этот фол.

«Мне кажется, Шимон Марциняк – отличный арбитр, но, не показав никакой карточки в этом эпизоде, совершил большую ошибку. Мы видим достаточно приличный и интенсивный контакт шипов. То есть Месси не просто дотронулся, а запрыгнул на ногу алжирцу, которая в последней фазе чуть деформируется. По всем критериям это красная карточка за серьезное нарушение», – сказал Лапочкин.