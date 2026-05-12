Сперцян назвал причину поражения «Краснодара» от «Динамо»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после проигранного матча 29-го тура РПЛ против «Динамо».

Бело-голубые дома одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Краснодар» лишился лидерства в РПЛ и отстал на 2 очка от «Зенита».

– Нужно было реализовать свои моменты, не хватило удачи. Удача была не нашей стороне.

– Знал про рекорд РПЛ по результативным передачам?

– Знал, но я только сравнялся, еще не побил. Рад, что удалось забить, рад помогать команде во всем, но расстроен, что не выиграли.

– В первом тайме Кордоба при счете 0:0 жаловался, что «Динамо» тянет время. Было ощущение, что игроки «Динамо» затягивали время с первых минут?

– Конечно, такое было.

– Остается одна игра, какие настроения в команде?

– Надежда есть, будем делать все возможное, осталось победить «Оренбург» и выиграть в финале [Кубка России у «Спартака»].