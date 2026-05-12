Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сперцян назвал причину поражения «Краснодара» от «Динамо»

12 мая, 00:19
12

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после проигранного матча 29-го тура РПЛ против «Динамо».

– Нужно было реализовать свои моменты, не хватило удачи. Удача была не нашей стороне.

– Знал про рекорд РПЛ по результативным передачам?

– Знал, но я только сравнялся, еще не побил. Рад, что удалось забить, рад помогать команде во всем, но расстроен, что не выиграли.

– В первом тайме Кордоба при счете 0:0 жаловался, что «Динамо» тянет время. Было ощущение, что игроки «Динамо» затягивали время с первых минут?

– Конечно, такое было.

– Остается одна игра, какие настроения в команде?

– Надежда есть, будем делать все возможное, осталось победить «Оренбург» и выиграть в финале [Кубка России у «Спартака»].

Еще по теме:
Тренер «Краснодара» рассказал о травме Сперцяна
Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ 1
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Сперцян Эдуард
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1778534881
Они сбивали темп, а не затягивали время.И оказались в итоге правы,как победители.Оказывается,для победы не обязательно доминировать 85 минут, а может хватить десяти.
Ответить
АЛЕКС 58
1778534932
Ара,ты ОВНО!
Ответить
Бумбраш
1778552362
Это все расизм в отношении кадробы)))
Ответить
ESC-Russia-google
1778561510
Видимо не стоило Краснодару рвать жилы против Динамо в Кубке! Лучше бы Динамо пропустили в Суперфинал, а их бы обыграли в РПЛ.
Ответить
DENZILLO-Спартак
1778563970
Очень досадно , что тушенка потеряла 3 очка,теперь бом...тня скорее всего возьмёт чемпионство...((( Теперь обращение к конярам- НЕ подведите и подсобите взять нам бронзу ! )) Мы в свою очередь надеюсь выбьем махачкалу из Рпл, сохранив Пари НН!
Ответить
k611
1778582867
Моментов Краснодар уйму разбазарил. Как говорится не забиваешь ты забивают тебе...
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
3
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
7
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Агент раскрыл сумму выкупа Батракова
Вчера, 23:45
1
Пономарев оценил кандидатуру Игдисамова как постоянного тренера ЦСКА
Вчера, 23:09
1
Зенитовец Вендел назвал трех главных экс-партнеров по клубу
Вчера, 22:26
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Стало известно, заплатил ли «Краснодар» «Ростову» перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 21:59
9
Губерниев оценил вероятность чемпионства «Зенита»
Вчера, 20:58
6
Зенитовец Вендел назвал трех любимых игроков
Вчера, 20:48
3
Батраков отказался ехать в чемпионат Португалии
Вчера, 20:27
11
Чалову отказали в возвращении в ЦСКА: «Годится только для юношеского футбола»
Вчера, 19:50
9
Известна позиция Тедеско насчет возвращения в Россию
Вчера, 19:33
4
КДК наказал Осипенко, обматерившего игрока «Краснодара»
Вчера, 18:51
14
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива»
Вчера, 18:16
3
Известен матч 30-го тура, на который поедет президент РПЛ для проведения чемпионской церемонии
Вчера, 17:58
11
Спартаковец Джику ответил, какой город безопаснее – Москва или Париж
Вчера, 17:29
6
Раскрыта судьба Мохеби в «Ростове»
Вчера, 17:05
4
Журналистка, бравшая интервью у Карпина, получила хейт в свой адрес
Вчера, 16:45
1
44-летний Аршавин сделал кувырок на асфальте
Вчера, 16:27
4
Раскрыта сумма, которую Дзюба получит за бой с Джиганом
Вчера, 16:17
13
«Зенит» попросил болельщиков нормально себя вести в Ростове-на-Дону
Вчера, 16:01
17
Раскрыты все российские клубы, интересующиеся Чаловым
Вчера, 15:19
10
Два клуба АПЛ поборются с «ПСЖ» за Кисляка
Вчера, 14:27
5
«Матч ТВ» не покажет ни одной игры 30-го тура РПЛ
Вчера, 14:20
13
Семак высказался о решающем матче «Зенита» с «Ростовом»
Вчера, 13:54
7
Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке
Вчера, 13:41
7
Форвард «Ростова» Голенков – о матче с «Зенитом»: «За нас будет болеть вся страна»
Вчера, 13:31
45
Агент Джикии оценил вероятность возвращения защитника в «Спартак»
Вчера, 13:20
4
Семак раскрыл детали разговора с Дураном перед его отъездом
Вчера, 13:06
5
«Это вообще не вариант»: Лукаку не хочет переходить в РПЛ
Вчера, 12:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 