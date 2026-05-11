Шнякин удивился ценам в «Кофемании»: «1200 за чаек с медом?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о ценах в сети ресторанов-кофеен «Кофемания».
«Впервые за сколько-то лет зашел в «Кофеманию», травяного чайку с медом бахнуть перед эфиром (хронический тонзиллит не отпускает).
Вот насколько я транжира, финансовый *** и редко парящийся… Но 1200 за чаек с медом? :) Серьезно?
Кажется, понял, почему футбики в «Кофемании» лица бьют», – написал Шнякин в телеграм-канале.
- В 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош в «Кофемании» и напали на чиновников Минпромторга, за что получили реальные тюремные сроки.
- В 2025-м Федор Смолов в результате словесной перепалки ударил двух посетителей, сломав одному из них челюсть. Конфликт закончился мировым соглашением и выплатой компенсации в 4 млн рублей.
Источник: «Бомбардир»