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Шнякин удивился ценам в «Кофемании»: «1200 за чаек с медом?»

11 мая, 16:40
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о ценах в сети ресторанов-кофеен «Кофемания».

«Впервые за сколько-то лет зашел в «Кофеманию», травяного чайку с медом бахнуть перед эфиром (хронический тонзиллит не отпускает).

Вот насколько я транжира, финансовый *** и редко парящийся… Но 1200 за чаек с медом? :) Серьезно?

Кажется, понял, почему футбики в «Кофемании» лица бьют», – написал Шнякин в телеграм-канале.

  • В 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош в «Кофемании» и напали на чиновников Минпромторга, за что получили реальные тюремные сроки.
  • В 2025-м Федор Смолов в результате словесной перепалки ударил двух посетителей, сломав одному из них челюсть. Конфликт закончился мировым соглашением и выплатой компенсации в 4 млн рублей.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1778509174
Комментарий скрыт модератором
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Император 1
1778509496
В Кофеманию не для этого ходят
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Интерес
1778511890
Который уже нищеброд пишет о высоких ценах в их злачном месте-"Кофемании", и не смеются."Скажи ещё спасибо,что живой"... А мы,состоятельные болельщики, ничему не удивляемся, смотрим на входе цены, и если не устраивает,то идём к кофеавтомату у Джамшута,через дорогу.
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