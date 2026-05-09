«Балтика» готова заплатить 200 миллионов рублей за футболиста «Ростова»

«Балтика» хочет усилиться нападающим «Ростова» Тимуром Сулеймановым.

Между клубами есть предварительная договоренность о трансфере форварда за 200 миллионов рублей.

«Для успешного завершения сделки нужно, чтобы «Ростов» выполнил обязательства перед игроком. Сулейманов перешел из «Локомотива» без подъемных и агентских выплат, подписав контракт по схеме «1+3».

Если после сезона «Ростов» сдержит слово, то вступит в силу договор с отступными в 200 миллионов рублей. Сразу за этим должен последовать трансфер в «Балтику» по опции [выкупа].

Если не сдержат, то Тимур станет свободным агентом и сам решит, где продолжить карьеру (возможно, в той же «Балтике»), – сообщил источник.